El mensaje de Martín Aveiro a los radicales: "La única opción es acompañar a Sergio Massa".

Luego del resultado de las elecciones 2023 en las que el peronismo logró dar el batacazo, a pesar de que no le alcanzó para ganar en primera vuelta y el próximo presidente de definirá en el balotaje del 19 de noviembre; desde la Provincia de Mendoza ; el electo diputado nacional Martín Aveiro analizó los motivos del resultado de Sergio Massa y el escenario de cara a lo que se viene. La convocatoria para que se sumen al proyecto de Massa .

Lo de Milei iene muchas contradicciones porque hizo una campaña de mucho agravio. El radicalismo y el PRO fueron los más agraviados. Sergio Massa fue el único que mostró propuestas. Lo de Milei iene muchas contradicciones porque hizo una campaña de mucho agravio. El radicalismo y el PRO fueron los más agraviados. Sergio Massa fue el único que mostró propuestas.

Además, el futuro diputado nacional se esperanzó en que los "radicales van a acompañar a Massa" en el balotaje. "Haciendo honor a su origen tienen que sentar sus bases como han sido, con el motivo que nacieron. No dudo que ningún intendente radical quiera desearle mal a su gente".

"El gobierno que propone Milei, por ejemplo, es bloquear las negociaciones con Brasil, que representa casi el 80% de las exportaciones de Mendoza; vender todos los recursos naturales sin saber que pertenecen a las provincias, ya dijo que quiere vender Vaca Muerta a un grupo extranjero. No tengo dudas de que los gobernadores e intendentes radicales quieren defender sus universidades públicas, institutos superiores, el acceso a la salud, programas que están destinados a la búsqueda de empleo", disparó.

DON_1017.jpg

"No tengo dudas que entieden que la obra pública es una herramienta de transformación de la calidad de vida de la gente, mientras que Milei propone cero obra pública porque cree que es un gasto del Estado innecesario y que las tiene que hacer un privado para aquel que las puede pagar", agregó Aveiro.

"Los que tienen responsabilidad de gobierno la única opción que tienen es acompañar este nuevo gobierno, donde van a ser bien recibidos y con la capacidad de gestión de Sergio Massa nos va a hacer parte a todos, no solo a los peronistas; porque a través del respeto, de ser solidario y entendiendo que todos juntos vamos a salir adelante", dijo convocando a sumarse.

"¿Te imaginas un Milei presidente, con un Congreso con solo 38 diputados nacionales y 8 senadores nacionaes. No hay forma de que pueda salir adelante, de que lleve adelante estas políticas públcias que quiere promulgar, de la venta de órganos, libre portación de armas, el voucher para la educación secundaria o universitaria, donde no te vas a poder atender en la salud si no tenés prepaga?", cuestionó.