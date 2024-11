El mensaje del PJ de Mendoza por el fallo contra Cristina exhibió las internas partidarias

“Che, ¿el PJ Mendoza no se va a expedir sobre la condena a Cristina? Es la presidenta del PJ nacional la compañera. No sé, digo... capaz que están en cosas más importantes. El presupuesto, el rollover, la deuda. Pero háganse un tiempito, no cuesta nada”, escribió -irónicamente- el dirigente que hoy no ocupa ningún cargo, ni partidario ni político.