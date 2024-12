El insólito motivo por el que Scioli echó a la subsecretaria de Turismo

La abogada era resistida al interior de La Libertad Avanza por haber sido integrante del Frente de Todos, gobierno al que apoyó hasta el último día.

La recomendación del Presidente

Javier Milei recomendó a sus funcionarios que sus vacaciones fueran austeras. Sin embargo, la sugerencia fue desoída por su gabinete.

El Presidente permanecerá durante el verano en Buenos Aires a cargo de la gestión. Había bajado la línea de no vacacionar en el exterior, aunque algunos funcionarios desoyeron la orden, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viajará a Disney.

El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, apaciguó los dichos de Milei. “El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior", indicó.