El Gobierno provincial lanza el roll over para refinanciar deuda

El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto que habilita el uso de la herramienta conocida como " roll over ", que permitirá refinanciar vencimientos de deuda para este año.

En total, se podrán refinanciar hasta $77.038.876.806 , los cuales fueron autorizados previamente por la última ley de Presupuesto en la cual , a diferencia de otras ocasiones, la oposición accedió a permitir el roll over por un año.

En 2023, la gestión de Rodolfo Suarez había avanzado por decreto con el roll over, pero el tema se judicializó ya que no había pasado por la Legislatura y, por esto, finalmente no se utilizó la herramienta.