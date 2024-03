El Gobierno prepara el ingreso de la nueva ley ómnibus: la fecha que se maneja.

Respecto a las críticas que recibió por parte del presidente del bloque de UxP, Zago respondió: "No somos un desastre. Avanzamos en la Ley Bases, había acuerdos y se cayeron".

Martínez: "El oficialismo funciona muy raro"

En declaraciones radiales, Martínez cuestionó que el oficialismo no le envío a su espacio el borrador de la nueva Ley Ómnibus. "El oficialismo funciona muy raro desde el punto de vista parlamentario", apuntó.

"Hasta ahora han constituido 15 de 45 comisiones; no tienen ningún diálogo político sistemático con los bloques y son todas relaciones bilaterales; no hay una mesa de trabajo donde se coordine la estrategia parlamentaria; no hay una estrategia ordenada", señaló Martínez.

Para el jefe del bloque opositor, el presidente Javier Milei "no negocia", sino que "quiere someter y subordinar". En ese sentido, consideró que el bloque libertario "es una de las principales víctimas de la falta de profesionalismo de la estrategia parlamentaria de la Casa Rosada". Fuente: BAE