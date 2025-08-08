El Gobierno Nacional desreguló el uso de drones para delivery, el campo y la industria

El Gobierno Nacional desreguló el uso de drones en el país a través de una resolución.

El Gobierno Nacional desreguló totalmente el uso de drones en el país. De esta manera, eliminó la obligación de licencias para estos aparatos de menos de 25 kilos en zonas rurales y liberó su uso en caso de pesar 250 gramos. Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la red social X, defendió la medida

La medida fue oficializada este viernes, a través de la Resolución 550 de la Administración Nacional de Aviación Civil . "Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo , el comercio , para la entrega de medicamentos , la industria ", por lo que "es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología", señaló el funcionario.

Sturzenegger aseguró: "En poco tiempo los drones vigilarán el ganado , sembrarán y fumigarán nuestros campos, serán el vehículo para el delivery de comida y para el comercio, pronto tendremos drone-puertos en cada hogar, incluso cuidarán nuestras fronteras".

"Para ser claro, si querés operar un drone inferior a 250 gramos , sos libre de hacerlo como y donde quieras, el Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada", escribió el funcionario sobre la resolución firmada por el titular de la ANAC, Oscar Villabona .

DESREGULACIÓN TOTAL DE DRONES. Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el… pic.twitter.com/QOeq7Teobw — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 8, 2025

Los fundamentos del Gobierno Nacional

Allí, el Gobierno justificó la medida al señalar: "Se dicta bajo los estrictos principios de libre mercado y libre competencia, y la sujeción a las reglas de lealtad comercial, generando las instancias necesarias para evitar cualquier conducta monopólica por parte de fabricantes, importadores, operadores, organizaciones de mantenimiento, o centros de instrucción de aviación civil, entre otros".

Con esto, el Estado busca promover la simplicidad normativa, orientadas a optimizar la comprensión, aplicación y cumplimiento del marco regulatorio, evitando redundancias, ambigüedades y complejidades innecesarias, teniendo debidamente en consideración el marco regulatorio internacional aplicable en materia de seguridad operacional.

"Dato de color. El kirchnerismo había generado un monopolio, por el que una sola empresa estaba habilitada para dar cursos en ciertas categorías. En fin, a partir de la resolución, todos los instructores y centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías", añadió Sturzenegger.