Alcanza a todo el país

El Gobierno Nacional desreguló el uso de drones para delivery, el campo y la industria

Federico Sturzenegger aseguró que pronto se utilizarán para delivery de comida y medicamentos. La medida del Gobierno Nacional se oficializó este viernes.

El Gobierno Nacional desreguló el uso de drones en el país a través de una resolución.

El Gobierno Nacional desreguló el uso de drones en el país a través de una resolución.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno Nacional desreguló totalmente el uso de drones en el país. De esta manera, eliminó la obligación de licencias para estos aparatos de menos de 25 kilos en zonas rurales y liberó su uso en caso de pesar 250 gramos. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la red social X, defendió la medida

La medida fue oficializada este viernes, a través de la Resolución 550 de la Administración Nacional de Aviación Civil. "Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria", por lo que "es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología", señaló el funcionario.

Lee además
El Gobierno Nacional autorizó la venta de las acciones de empresas hidroeléctricas en el marco del proceso de privatización de Enarsa.
Energía

El Gobierno Nacional autorizó la venta de cuatro empresas hidroeléctricas en manos de ENARSA
La oposición convocó a una sesión especial para este miércoles.
Congreso

Con un quórum ajustado, la oposición buscará en Diputados acorralar al Gobierno Nacional

Sturzenegger aseguró: "En poco tiempo los drones vigilarán el ganado, sembrarán y fumigarán nuestros campos, serán el vehículo para el delivery de comida y para el comercio, pronto tendremos drone-puertos en cada hogar, incluso cuidarán nuestras fronteras".

"Para ser claro, si querés operar un drone inferior a 250 gramos, sos libre de hacerlo como y donde quieras, el Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada", escribió el funcionario sobre la resolución firmada por el titular de la ANAC, Oscar Villabona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1953801253697335490&partner=&hide_thread=false

Los fundamentos del Gobierno Nacional

Allí, el Gobierno justificó la medida al señalar: "Se dicta bajo los estrictos principios de libre mercado y libre competencia, y la sujeción a las reglas de lealtad comercial, generando las instancias necesarias para evitar cualquier conducta monopólica por parte de fabricantes, importadores, operadores, organizaciones de mantenimiento, o centros de instrucción de aviación civil, entre otros".

Con esto, el Estado busca promover la simplicidad normativa, orientadas a optimizar la comprensión, aplicación y cumplimiento del marco regulatorio, evitando redundancias, ambigüedades y complejidades innecesarias, teniendo debidamente en consideración el marco regulatorio internacional aplicable en materia de seguridad operacional.

"Dato de color. El kirchnerismo había generado un monopolio, por el que una sola empresa estaba habilitada para dar cursos en ciertas categorías. En fin, a partir de la resolución, todos los instructores y centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías", añadió Sturzenegger.

Temas
Seguí leyendo

Solicitan a la jueza Preska que reconsidere la entrega de correos de Luis Caputo y Sergio Massa

Qué dice el último escrito que presentó el Gobierno Nacional para intentar anular la sentencia de YPF

El Gobierno Nacional aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y así quedaron los sueldos de los militares

Sigue la motosierra del Gobierno Nacional y ahora llegó a la Comisión Nacional de Alimentos

La oposición convocó a una sesión especial en Diputados con un temario que incomoda al Gobierno Nacional

El Conicet va al paro contra el Gobierno Nacional en medio del furor por el streaming submarino

El Gobierno Nacional oficializó la baja de retenciones para el campo: así quedaron las alícuotas

Nación permitirá acceder a la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones relevantes en el país

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Te Puede Interesar

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Por Natalia Mantineo
De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

Por Cecilia Zabala
Jimena Latorre: La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad
Finalizó el encuentro

Jimena Latorre: "La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad"

Por Sitio Andino Economía