El Gobierno Nacional autorizó la venta de cuatro empresas hidroeléctricas en manos de ENARSA

El Gobierno Nacional autorizó la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización de compañías estatales. Lo hizo a través del decreto 564, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Las acciones de estas empresas están en manos de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y se llamó a un concurso público nacional e internacional sin base “competitivo y expeditivo” que deberá realizarse dentro de los próximos 60 días. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y estará facultado para dictar las pautas del llamado, incluyendo el esquema de remuneración y anexos relevantes.

Qué pasará con las concesiones

Las actuales concesionarias que son Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación el Chocón, Aes Argentina Generación, y Central Puerto continuarán operando los complejos si remiten una Carta de Adhesión dentro de los próximos cinco días.

En ese caso, seguirán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso. De no producirse la adhesión, las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles.

Las empresas que adhieran estarán sujetas a condiciones como el cumplimiento de los contratos de concesión, el mantenimiento de una garantía de acatamiento del contractual no inferior a U$S 4.500.000, y la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio.

También deberán abonar regalías a las provincias de Río Negro y del Neuquén, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y permitir visitas a los perímetros de las concesiones a los interesados en el concurso público.

El Gobierno Nacional y la privatización de ENARSA

En julio pasado, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) con la venta de acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.).

Con el 52,4% de las acciones, Citelec es la sociedad controlante de Transener S.A., la empresa responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión (sistema extra alta tensión, 500kV) en la Argentina.

La propuesta no contempla el otorgamiento de preferencias, ni la aplicación de un programa de propiedad participada. La venta se realizará a través de un concurso público con base, de alcance nacional e internacional, y debe concretarse dentro de un plazo ocho meses. Fuente: NA.

