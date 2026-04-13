13 de abril de 2026
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Salario

El Gobierno de Mendoza anunció un aumento salarial a contratados desde abril

La medida alcanza a contratados bajo distintas modalidades y establece subas en abril y en junio.

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento para contratos fuera de paritarias
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento para contratos fuera de paritarias
Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza oficializó un incremento de sueldo para los trabajadores contratados bajo modalidades que no están alcanzadas por las negociaciones paritarias. La medida se formalizó a través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y establece subas escalonadas a partir de abril de 2026.

Según lo dispuesto en el Decreto 674, los contratos de locación de obra o servicios, así como aquellos honorarios determinados por horas módulo deportivo u otras formas de vinculación, recibirán un aumento del 5% en abril y otro 5% en junio. En ambos casos, los incrementos se calcularán sobre el monto percibido en el mes anterior.

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A quiénes alcanza el aumento

La decisión apunta a un universo de trabajadores que, por su modalidad contractual, no participan de las discusiones salariales que se realizan en el marco de las paritarias del sector público.

El decreto fundamenta que estos vínculos laborales no corresponden a una relación de empleo público tradicional, por lo que no se los incluye en los acuerdos con los gremios estatales. En ese contexto, el Ejecutivo consideró “razonable, oportuno y conveniente” otorgar una actualización de honorarios, en función de la situación económica.

El incremento alcanzará a quienes estén financiados con Rentas Generales o con Recursos Afectados de origen provincial. Sin embargo, en estos últimos casos, la aplicación quedará sujeta a la disponibilidad real de fondos.

El decreto

DECRETO 674

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