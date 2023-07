El Gobierno descartó una nueva edición del PreViaje

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, confirmó que no habrá PreViaje para el próximo verano . El funcionario aseguró que el estímulo ya no es necesario, pero remarcó que se realizará un trabajo especial sobre destinos emergentes.

"Hay un cambio de hábitos, indudablemente. Venimos de dos veranos con récord y para el verano no va a haber Previaje, no va a haber estímulo porque no va a hacer falta", manifestó el ministro.