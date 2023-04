El Gobierno celebró la agilización que trajo la boleta única

El denominador común de quienes estuvieron a cargo de los comicios fue que la utilización de la nueva herramienta electoral trajo dinamismo a la hora de emitir el sufragio y no hubo demasiadas complicaciones , pese a lo novedoso del sistema.

Asimismo, el gobernador Rodolfo Suarez precisó: "Luego de la primera experiencia con la boleta única papel podemos confirmár que es un salto de calidad institucional tal como anticipamos cuando impulsamos la iniciativa".

Además, agregó: "Mayor transparencia, ahorra tiempo a la gente, recursos al estado y cuidamos el platena".

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y titular de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, planteó que "la boleta única papel lo que viene es a traer mucha transparencia y la presencia de toda la oferta electoral en el cuarto oscuro”.

“Ya no se puede hablar de que nos falta una boleta. Además, también hay otros problemas que le han traído los partidos. Por ejemplo, ya no hay boca de urna porque ya no hay reposición de boletas. Entonces, es un nuevo sistema. Esperemos que lo que tienda es a transparentar la elección y que nos permitan evaluar el sistema”, sentenció el juez supremo.