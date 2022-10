El futuro del ex Acuario Municipal, sin el tortugo Jorge

El ex Acuario Municipal de la Ciudad de Mendoza se quedó sin uno de los animales emblemáticos que exhibió por casi cuarenta años: el tortugo Jorge, que fue trasladado a Mar del Plata ; y lleva adelante un profundo plan de modificaciones. El traslado del animal es una parte de una transición que se inició en este espacio hacia una concepción completamente distinta a la que mantuvo hasta 2021, cuando el intendente Ulpiano Suarez decidió avanzar hacia una reconversión integral.

La premisa principal de lo que se viene es que el Acuario dejará de exhibir animales, por lo que muchos de los peces y demás especies acuáticas que están allí serán mantenidos bajo condiciones de "bienestar animal" pero no se mostrarán al público. Esto, explicó Fermani, responde a un cambio de paradigma que deja de tratar como "objetos" a los animales.

En esto hay que aclarar que los peces que actualmente permanecen en el ex acuario son especies de agua dulce y salada, que se mantendrán en el espacio. Desde que se decidió avanzar en este plan, no hubo ingresos de nuevos animales, por lo que la población naturalmente disminuyó, teniendo en cuenta que -en general- no son animales longevos.