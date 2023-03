El ex gobernador del PJ que se sube a la carrera por un cargo

Quien habló de la interna del peronismo fue el ex gobernador, Celso Jaque, quien aseguró que todo el peronismo debe “trabajar mucho” como espacio político y agregó que él estará a disposición del PJ donde se lo necesite .

Celso Jaque, ex gobernador de mendoza - 513550 Celso Jaque, ex gobernador de Mendoza por el PJ. Foto: Cristian Lozano

“ Tenemos que trabajar mucho, especialmente en nuestro partido para tener una buena propuesta para los mendocinos para tratar de interpretar correctamente lo que nos está pasando y poner una propuesta superadora que nos permita resolver los problemas de Mendoza e insertarla en el mundo tan competitivo que tenemos”, describió Jaque.

Además, en la entrevista, el ex gobernador trajo a la charla la eterna deuda pendiente de los diferentes gobiernos: Portezuelo del Viento. Para Jaque “es una gran pena lo que pasó" y agregó: "Esa obra la veníamos trabajando desde hace muchos años y cuando me tocó ser gobernador, hicimos la licitación y no la pudimos adjudicar porque nunca la Legislatura trató el convenio que habíamos hechos con todos los gobernadores que formaban el COIRCO”, recordó.