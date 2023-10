El desequilibrio de Javier Milei durante una entrevista en vivo

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , se enojó en una entrevista televisiva por los ruidos detrás de cámara. “Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente” , lanzó.

El liberal estaba explicando sus ideas en una nota en A24 hasta que le pidió al conductor Esteban Trebucq que pusiera fin a los “murmullos” de fondo, ya que no se podía concentrar.

“ ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo el economista.

Embed Este tipo está mal de la cabeza. Es un violento y un intolerante. Y además tiene un problema a tratar urgente. Cómo te vas a sacar así? No tuviste que laburar nunca con sonido alrededor hermano? En qué burbuja vivís? pic.twitter.com/Qs3cHca0eT — Cristian Cimminelli (@cristiancim) October 27, 2023

A su vez, Milei agregó: “Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”.