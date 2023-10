El desafío de construir lazos

Es una percepción y por supuesto tiene todo para ser sometida a juicio crítico, que no recuerdo ni he leído que se haya dado en la historia contemporánea, con tanta nitidez, y con la presencia de una sociedad que está en red, informada con algoritmos, conectada a la realidad que quiere o que odia, y con un anticipo previo que fueron las PASO sintiéndose ganadores , que les otorgó visibilidad no porque se vean sino porque descubrieron que cambiaron el tablero de probabilidades del poder constituido. Poder que no logró y no creo haya logrado comprender la profundidad del fenómeno electoral y mucho menos el político.