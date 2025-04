El debate de candidatos porteños tuvo más chicanas que propuestas.

El debate de los candidatos porteños para las elecciones del 18 de mayo dejó un saldo de pocas propuestas, chicanas en exceso y discursos en los que, en su mayoría, los postulantes no arriesgaron demasiado.

Apenas algunas chanzas conocidas del postulante de La Libertad Avanza (LLA) , Manuel Adorni, contra la izquierda y el kirchnerismo -y el PRO -; y algunas apelaciones al "sentir ciudadano" del novel Ricardo Caruso Lombardi y poco más.

1745974207250429736.jpg

¿Qué había hecho Caruso? Cosas como estas: "Esto se maneja con resultados. Si no, preguntale a Gago. El fútbol es como la política: si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Por eso a la gente le pido el voto".