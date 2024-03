El "contraproyecto" de La Unión Mendocina por la suspensión de Janina Ortiz

El mismo día en que la Cámara de Diputados de la Legislatura Mendoza vota la suspensión de la diputada Janina Ortiz , que está acusada en dos causas, los legisladores de su espacio político, La Unión Mendocina , presentaron un "contraproyecto" para que ninguna persona que esté denunciada pueda asumir un cargo público . De esta manera, pretendenden demostrar que la suspensión impulsada por Cambia Mendoza podría aplicarse a otras personas que han sido acusadas, a pesar de que sus causas no hayan avanzado.

" No es el más correcto legalmente, pero el más correcto a la institucionalidad que se vive hoy en Mendoza . Vamos a presentar un proyecto para modificar la ley orgánica de los partidos políticos (4746), imponiendo que quienes se encuentren acusados formalmente no puedan ocupar ningún cargo público ni ninguna banca, porque ese es el precedente que se está creando", sostuvo el senador Ariel Pringles.

"También vamos a cambiar incluso lo que dice la Constitución sobre que uno es inocente hasta que una sentencia afirme lo contrario. Es un proyecto para darle forma a la ironía de un dictamen de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales)", agregó-.

WhatsApp Image 2024-03-27 at 16.20.40 (1).jpeg Legisladores de La Unión Mendocina presentaron un proyecto de ley.

Este es el contraproyecto de LAUM

Artículo 1: Modifícase el inciso 3, del artículo 37 de la ley 4746, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Inciso 3): Las personas que se encuentren acusadas formalmente a los términos del artículo 271 de la Ley N°6730 y sus modificatorias, o condenadas penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los siguientes delitos:

a) Delitos contra la administración pública comprendidos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;

b) Delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal;

c) Delitos contra las personas comprendidos en los artículos 79, 80, 84 bis segundo párrafo, 95 cuando el resultado sea la muerte, 106 tercer párrafo del Título I del Libro Segundo del Código Penal;

d) Delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119, 120, 124 a 128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro Segundo del Código Penal;

e) Delitos contra el estado civil comprendidos en los artículos 138, 139 y 139 bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal;

f) Delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140, 141, 142, 142 bis, 142 ter, 144 ter, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 148 bis y 149 bis último apartado y 149 ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal;

g) Delitos contra la propiedad comprendidos en los artículos 165, 168, 170, 174 inc. 5), del Título VI del Libro Segundo del Código Penal;

h) Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del Libro Segundo del Código Penal.

Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de los incisos 2 y 3, deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, constancia de no figurar en el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas de la Provincia de Mendoza o el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace), según corresponda, siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos con competencia electoral. El citado certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

En caso de haberse advertido la falta de presentación del Certificado de Antecedentes Penales, el organismo con competencia electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de veinticuatro en (24) horas.

En caso de no adjuntarse el Certificado de Antecedentes Penales correspondiente o, en su defecto, en caso de no producirse el reemplazo de la precandidata/o o candidata/o en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

Si se advirtiese, con posterioridad a las elecciones provinciales o municipales, que alguno de las candidatas/os electos registrara antecedentes por los delitos enumerados en el primer párrafo, la situación será inmediatamente comunicada a la Cámara Legislativa o Concejo Deliberante que corresponda a los fines de iniciar el proceso constitucional pertinente a que hubiere lugar."