El accidentado voto de Larreta: su mesa tardó una hora en abrir.

El ex jefe de Gobierno y candidato a la Legislatura porteña , Horacio Rodríguez Larreta , llegó cerca de las 9 de la mañana a votar a la Facultad de Derecho , en el barrio de Recoleta , pero se encontró con que su mesa todavía no estaba abierta . Recién media hora después logró emitir su voto , aunque no sin complicaciones con la máquina que imprime la boleta electrónica .

"Es increíble que haya tardado una hora y media para votar", dijo indignado a los medios presentes, y deslizó una crítica a la actual gestión de Jorge Macri : "Me dicen que está pasando en muchas mesas".

Tras quejarse por no poder emitir su voto , la Justicia Electoral fue a buscar una autoridad suplente de otra mesa para completar la suya, que abrió recién a las 9.10 con una " autoridad paralela ". Pero cuando todo parecía que se iba a normalizar, nuevamente una dificultad: se le trabó el sistema de voto electrónico .

Tuvo que esperar unos minutos a que un técnico reiniciara la máquina . Y después de varios minutos de incertidumbre, pudo finalmente votar . Pero los inconvenientes no quedaron allí.

Un desmayo en plena transmisión

Cuando se disponía a salir del lugar y los periodistas aguardaban por su declaración, otro imprevisto: un camarógrafo se desmayó cuando empezaba con las primeras declaraciones. Se trató del camarógrafo del canal C5N, que sufrió una descompensación mientras estaba al aire. En ese momento, la emisión en vivo se cortó.

Espera, asistencia y declaraciones en la calle

Larreta se quedó un rato esperando que el camarógrafo se recupere, mientras periodistas de otros medios salían a la calle para darle aire al desmayado y poder continuar afuera con las declaraciones del candidato.

Fake news, campaña y el efecto en los votantes

Una vez retomada la conferencia de prensa, le consultaron por los videos que se difundieron este sábado desde cuentas libertarias con imágenes de Mauricio Macri anunciando la supuesta baja de la candidata del PRO, Silvia Lospennato, según publica Clarín.

"No opino del caso puntual. Siempre voy a condenar las fake news. Te lo digo habiendo sufrido estas elecciones y en campañas muchas veces: me escracharon, mandaron gente a tirarme huevos, me sacaron los carteles", expresó.

Una campaña “a pie” y el vínculo con los vecinos

Señaló que su campaña para estas elecciones se basó en "caminar la calle", donde "los vecinos me saludaban cariñosamente". "No quiero violar la veda, si dijera lo que la gente me dice en la calle...", agregó.

Más quejas por el funcionamiento de las mesas

Luego un periodista le comentó que dos personas de su misma mesa se habían retirado enojadas sin votar porque todavía no estaban dadas las condiciones. "Tienen razón. Es una falta de respeto que no esté abierta la mesa, hace frío además", señaló Larreta.