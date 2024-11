Diputados: se postergó la sesión donde se iba a tratar la Ley de DNU

La misma, que había sido convocada para dar inicio a las 15, corría riesgo de no obtener quorum luego del anuncio del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo. "La mayoría de los diputados de la UCR resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman", escribió en las redes sociales.