Desempleo en Mendoza: aseguran que las cifras están en baja

“Nosotros tenemos que los números de empleo a nivel nacional, que son los que brinda el INDEC, reflejan la actualidad de la provincia y han mejorado mucho. La provincia viene mostrando unos indicadores interesantes, no por la generación de empleo público, sino por la generación de empleo privado ”, describió Zlotolow.

Además, agregó que mejoró el indicador de gente que busca trabajo, “eso por una parte es bueno. Pero también refleja una situación que no la soslayamos que tiene que ver con que a la gente no le alcanza el sueldo, entonces otra persona en la familia busca trabajo o una persona busca dos trabajos. Esa es una realidad nacional donde a la gente no alcanza el sueldo”, resaltó Zlotolow.

A la gente no le alcanza con un sueldo y eso es una realidad. La otra realidad es como ha perdido el salario real frente a la inflación.

Para finalizar, el entrevistado acotó que el crecimiento del empleo en el sector privado se da en las actividades vinculadas a la metalmecánica, industria del conocimiento y turismo. “En este sentido la provincia muestra una dinámica del crecimiento”, finalizó.