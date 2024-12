Desde el radicalismo mendocino cuestionaron la decisión de Javier Milei sobre el Presupuesto

Los mandatarios de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal e Innovación Federal solicitaban que incremente la coparticipación con la asignación específica del impuesto a los combustibles destinados al fondo compensador del transporte, la distribución de los ATN que no se hayan utilizado y financiamiento del déficit de las cajas previsionales.

Desde el Gobierno argumentaron: "Las provincias están pidiendo en total 3.700 millones de dólares. Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada". A lo queNieri dijo: "Si alguien puede creer que da un rédito de corto plazo poder manejar los recursos en forma discrecionalidad, eso es un sinsentido, más en un año tan complejo con la negociación del FMI, ¿no? Parece que no es una buena noticia y no le sirve al país".

Al ser consultado si hay posibilidades de aprobar el Presupuesto en febrero o en marzo, Nieri dijo que "a partir del 2 de enero va a estar reconducido, pero siempre existe la posibilidad de, tanto en extraordinarias como a partir del 1° de marzo pueda tratarse".

De todas maneras, el legislador radical señaló que "eso lo tendrá que definir el Gobierno".