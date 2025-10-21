21 de octubre de 2025
Sitio Andino
Buena noticia

Deporte: avanza el proyecto para incrementar el presupuesto destinado al alto rendimiento

Buscan volver a implementar una normativa que eliminó Mauricio Macri y devolverle la autarquía al Enard. Los detalles del proyecto para impulsar el deporte.

Prensa COA
 Por Sofía Pons

El Comité Olímpico Argentino impulsa una normativa para recuperar la autarquía y mejorar el financiamiento destinado a deportistas de alto rendimiento de todo el país. El proyecto obtuvo dictamen en las comisiones de Deportes, de Comunicación e Informática y, de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

La normativa que propone el Comité Olímpico cumple con las condiciones que exige Javier Milei para su implementación: que no comprometa el equilibrio fiscal y detallar de dónde saldrán los fondos para su implementación.

Este martes, las comisiones involucradas aprobaron el dictamen con 66 firmas, entre más de 70 legisladores. Algunos campeones olímpicos presenciaron la sesión, como Paula Pareto, Cecilia Carranza Saroli, Juan Curuchet y Walter Pérez. El proyecto de ley será tratado por el pleno en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaCOA/status/1980692962108649871&partner=&hide_thread=false

De qué se trata el proyecto para mejorar el financiamiento deportivo

En 2009, se creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) con la aprobación de la Ley N°26.573. La normativa establecía que a través de un recargo del 1% a los usuarios de telefonía móvil, se financiaba el deporte argentino.

Sin embargo, Mauricio Macri en 2017 implementó una reforma tributaria y derogó el artículo que establecía la financiación del Enard. "Tenemos el presupuesto más bajo del continente y que si hoy los diputados estamos acá nos comprometemos a firmar este dictamen que tanto necesita el pueblo argentino, pasaríamos de 13.000.000 de dólares a 70.000.000. A su vez, el 40% de esos recursos van a ir en coparticipación para las provincias. Estamos ante un proyecto construido por los distintos bloques, pero también de los proyectos más federales que va a tratar la Cámara”, explicó el diputado nacional por San Juan, Jorge Chica.

"Este proyecto de ley permite una vuelta de campana a la planificación del sistema nacional del deporte, con enorme impacto en el alto rendimiento" - Rogelio Iparraguirre, diputado por Buenos Aires.

El proyecto plantea tres novedades, que así las explicó el diputado Iparraguirre:

  • "Si bien recupera la autarquía financiera a partir del 1% que abona el conjunto de nuestro pueblo, ya no lo hace solamente del abono, es decir de la facturación neta de las compañías de telefonía celular, sino que se le suma el conjunto de las licenciatarias TICs, esto es telefonía celular y fija, servicio de internet y de televisión por suscripción".
  • "Incorpora a un eslabón estratégico en la planificación del deporte del alto rendimiento en el mundo, que tiene que ver con la posibilidad de abocarse a la contención y acompañamiento del deporte y los deportistas en vías al alto rendimiento".
  • "Suma un enfoque absolutamente federal con la creación del Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (Cofar), en donde participarán las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con previa adhesión, y reciben, vía índice de coparticipación, el 40% de los fondos recaudados".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rogetandil/status/1980689720343658508&partner=&hide_thread=false

Además, el legislador Iparraguirre detalló cuánto dinero implica para cada ciudadano: "Este proyecto tiene cero costo fiscal. Por argentino son $175, literalmente dos caramelos. Prefiero mil veces, con mis $175 darles lo que se merecen, que dárselo a un Estado que no sé lo que hace con mi dinero".

El diputado comparó el presupuesto que maneja el Enard, que actualmente es de unos 13.000.000 de dólares, con el de otros países de Latinoamérica:

  • "Brasil está concluyendo el año 2025, superando los 600.000.000 de dólares de financiamiento público al deporte de alto rendimiento".
  • "Colombia ya hace dos años que superó la meta de financiamiento de los 200.000.000 de dólares anuales en el sistema de financiamiento público".
  • "Chile, nuestro vecino trasandino, ya ha superado por muy poquito los 100.000.000 dólares anuales".

Por su parte, el aliado del oficialismo y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Bertie Benegas Lynch, manifestó su rechazo y argumentó que "como quienes hacen cine, teatro, los artesanos, los emprendedores" deberían ser financiados por la actividad privada.

"Nos transformamos en un círculo en el cual todos tenemos la mano en el bolsillo del otro y le pedimos al Gobierno que robe por nosotros para nuestros proyectos, aun siendo los más nobles como es el deporte. Es la actividad privada la que tiene que sustentar esta cuestión", manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vtolosapaz/status/1980704381184958530&partner=&hide_thread=false

Qué opinó el representante mendocino

El diputado por Mendoza, Martín Aveiro, expresó su apoyo a la iniciativa. "Nuestros deportistas de alto rendimiento son una motivación permanente para jóvenes y niños, son un eje multiplicador de buenos valores. Quedó claro que no va a suspender esto el financiamiento de las provincias que tienen que acompañar este proceso para aumentar y mejorar la capacidad de trabajo de todos los deportistas en cada uno de los rincones de la Argentina. Hoy es un día importante porque todos los diputados debemos entender lo que significa el deporte argentino".

Además, agregó: "En general el éxito se ve acompañado de una cuenta que es 90% esfuerzo, sacrificio, voluntad y 10% en herramientas que ponemos a disposición. Esto puede cambiar y si se modifica da oportunidades y brinda alternativas".

