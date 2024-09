Declaró otro médico y una esteticista de Fabiola Yañez: "No le creí"

Violencia de género Causa Alberto Fernández: hoy declara el ex médico presidencial

"No le creí", dijo Aguirre este lunes bajo juramento de verdad al fiscal federal, y añadió que el exmandatario "no la dejaba hablar" y "la llamaba a los gritos".

Según el relato de la esteticista, Yañez le dijo que el responsable de ese hematoma "fue Alberto sin querer", pero aclaró que por la forma que tenía la herida "no parecía sin querer".

Alberto Fernández Alberto Fernández está imputado por violencia de género contra Fabiola Yañez Foto: Mariano Eliano - Diario El País

Además, Aguirre reiteró que no le aplicó a Fabiola tratamientos invasivos que pudieran dejar hematomas, ante el argumento de Fernández de que ese motivo pudo haber originado la lesión, Aguirre afirmó que nunca le hizo tratamientos conocidos como "plasma rico en plaquetas" ni nada invasivo.

La esteticista contó que también atendió a Alberto Fernández, a quien le aplicó tratamientos para la piel y el pelo.

De manera posterior al episodio del hematoma en la cara, recordó que en otra ocasión la vio con un "hematoma en el brazo derecho". También que Yañez le dijo que el expresidente "la llamaba a los gritos" en ocasiones.

Dijo que "era violento" y "no la dejaba hablar". "Qué feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda", refirió que le contó Yañez en una ocasión, luego de la foto de la fiesta de Olivos.

Aguirre relató que la exprimera dama estaba "muy angustiada" porque encontró videos y fotos de mujeres en un celular que Fernández le había dado al hijo de ambos, Francisco.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.png La esteticista de Fabiola dio detalles de la relación entre el expresidente y la exprimera dama

La esteticista contó que conoció a Fabiola en 2016 en un centro de estética y que hubo un tiempo en que dejó de verla, durante la pandemia, y que cuando volvió a atenderla ella le dijo que "estaba muy triste" por la difusión de la foto de su fiesta de cumpleaños en Olivos.

Ante el fiscal, recordó que su clienta le dijo que "se sentía presa" y le aseguró que no podía salir de la quinta sin pedir permiso. También le contó que el entonces presidente "estaba muy enojado" porque habían perdido las elecciones legislativas de 2021. No le hablaba y ella estaba angustiada porque le echaban la culpa por aquella derrota.

Qué dijo el médico que atendió a Fabiola Yañez por el moretón en el ojo

Leandro Federico Alem, médico de la Unidad Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, ratificó los dichos de la semana pasada de su exjefe, Federico Saavedra, quien aseguró que el 30 de junio de 2021 habían visto un moretón en el ojo de Yañez.

Según coincidieron, Alem y Saavedra estuvieron por la mañana en la Quinta Presidencial reunidos con Fernández y su exesposa. En ese encuentro, la pareja les dijo que el moretón que ella tenía en el ojo derecho -y por el que ambos profesionales le dieron un tratamiento- había sido por un “golpe involuntario”.

Fabiola yanez embarazada - 512173

Alem fue además el médico que firmó la receta para que Yañez se aplique los globulitos de árnica y cervep para la inflamación. En 2021 Alem fue designado como coordinador de la Unidad Médica Presidencial.

“Tenía la equimosis a nivel de los párpados como dijo el Dr. Saavedra”, sostuvo Alem en relación al moretón en el ojo derecho de Yañez. También contó que Fernández o Yañez, no recordó cuál de los dos, dijo que el moretón había sido por un “golpe involuntario en la cama”.

Alem también señaló que fue él quien, después de hablar con Saavedra, le ordenó a otro médico de la Unidad Presidencial que le dé a Yañez los glóbulos de árnica y una crema para bajar la inflamación. Eso fue el sábado 26 de junio después que Saavedra habló por teléfono con la entonces primera dama.

Fuente: con información de Infobae y NA