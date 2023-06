Cuánto debería ganar un político para Lautaro Jiménez

Además, se refirió a la pérdida de representatividad legislativa que ha tenido este espacio en los últimos años, luego de haber sorprendido hace una década posicionándose como tercera fuerza política, desplazando al histórico Partido Demócrata. En una entrevista en Tribuna , el programa de Andino TV , señaló: " Hay que debatir el rol de las terceras fuerzas hoy, con una descomposición del arco político. No se puede hablar de las terceras fuerzas sin hablar de lo que pasó con la primera fuerza que era la coalición oficialista que se presenta dividida en dos y hasta tres expresiones (en referencia a Cambia Mendoza), la segunda fuerza a nivel provincial que es la primera a nivel nacional (el peronismo) está absolutamente dividida. Eso lleva a una fragmentación de los espacios políticos", sostuvo y cuestionó: " ¿ Cómo vamos a hablar de tercera fuerza si no sabemos cuál es la primera, la segunda? ".

Además, sobre su precandidatura, señaló: "Lograr que por primera vez un maestro llegue a ser candidato a gobernador nos parece muy importante en un momento en que la educación pública, los sueldos de los trabajadores están muy maltratados, por debajo de la canasta familiar, cuando los trabajadores están siendo atropellados por los ajustes que aplican tanto el gobierno nacional como provincial".

Tribuna Lautaro Giménez Bruccoeli Frente De Izquierda Lautaro Jiménez en Tribuna. Foto: Cristian Lozano

" El poder político vive en una burbuja, en un palacio de cristal lleno de privilegios y prefiere poner a los docentes como enemigos, enfrentados a los padres", cuestionó. "Lo que cobramos los docentes no alcanza a ninguna familia para llegar a fin de mes", dijo en contraposición a que los políticos "no muestran sus sueldos con todos los ítems".

"Estamos hablando de que hay un problema moral, un problema de que no pueden vivir en esas condiciones cuando nosotros tenemos chicos que no van a la escuela porque tienen un par de zapatillas y cuando las lavan, y tardan dos días en secarse, son dos días que no van a la escuela. Tenemos que hacer colectas de útiles, para conseguirles mochilas a los chicos porque hoy la canasta escolar es impagable. Tenemos que ir a golpear la puerta de la Municipalidad para pedirles que nos manden guardapolvos", dijo y sostuvo que "es muy crítica la situación en las escuelas, en hospitales, en centros de salud".

Por eso, una de las propuestas concretas que presentan es "equiparar una ley de sueldos en donde el sueldo de los funcionarios políticos esté en una categoría equivalente de un trabajador calificado, que se haya formado en una carrera, que tenga su antigüedad y que se pueda discutir y se los discuta toda la población como se discute hoy cada año cuánto tienen que ganar un docente, una enfermera, un anestesista. Todo se discute menos cuánto gana un político", agregó.

En otro orden, sostuvo que "Mendoza es una provincia rica que tiene muchos niveles de riqueza, tanto en sus recursos naturales como en una mano de obra sumamente calificada, en sus profesionales, en la capacidad instalada. Y eso no se está explotando porque lo único que se busca es que se beneficien grupos concentrados, lo estamos viendo en la vitivinicultura", cuestionó.

"El mayor cambio que queremos hacer en la matriz provincial es que esas riquezas estén en función de invertirse en educación, en salud, que los sueldos cubran la canasta básica, en elevar el nivel de vida para que hoy los chicos que están estudiando puedan dar respuesta a la problemática de la sequía, del cambio climático, por ejemplo, cumpliendo la ley de financiamiento educativo que establece que el 35% del presupuesto debe destinarse a educación. Hoy se invierte nada más que el 16%", agregó.

"Queremos mas infraestructura educativa, la doble jornada escolar", sostuvo.

En cuanto a la seguridad, sostuvo: "La desigualdad crea inevitablemente una disparada de la inseguridad, pero no porque las familias que caen bajo la línea de pobreza se vuelvan delincuentes, no es eso lo que sucede. Sino que quedan en una mayor situación de vulnerabilidad social, no hay cómo contener a los chicos, no se les ofrece un futuro. Se empieza a volver el narcotráfico una salida laboral, se crean zonas liberadas que controlan las propias fuerzas de seguridad, las llamadas bocas del lobo que hay en muchos barrios, la población queda absolutamente desguarnecida".

Mirá el programa completo:

https://www.youtube.com/watch?v=dccvk_sPfrU