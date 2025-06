Cristina Kirchner: ya está la primera encuesta después del fallo de la Corte Suprema.

El informe arranca con una certeza que no es nueva, pero que la dirigencia suele mirar de reojo: el debate en torno a Cristina Fernández de Kirchner no ha sido clausurado ni por los fallos judiciales ni por las derrotas electorales . Por el contrario, la ex presidenta continúa siendo un espejo de las fracturas más hondas del sistema político argentino, al punto que su nombre activa pasiones , polariza lealtades y desordena estrategias de oficialismo y oposición por igual.

Según la encuesta nacional, el 53% de la población considera culpable a CFK y cree que debe ir presa, mientras que el 40,8% la considera inocente. Pero el dato más elocuente no es solo la división de opiniones sobre su figura, sino el nivel de desconfianza hacia la justicia: el 46,5% cree que los tribunales actuaron de forma deshonesta, y más de la mitad de la población —el 56,6%— está en desacuerdo con la afirmación de que en Argentina somos iguales ante la ley.

Esta combinación, advierte el informe, constituye un escenario político inestable y profundamente emocional: la sociedad reclama condenas, pero no cree en quienes condenan; exige transparencia institucional, pero descree de los mecanismos institucionales. Como dice el informe, “el electorado quiere justicia, pero no le cree a los jueces; quiere condenas, pero duda de los condenadores”.



CFK-imágenes-9.jpg La sociedad parece dividida en mitades casi exactas respecto a la figura y la condena a Cristina Kirchner.

Justicia, relato y legitimidad

En ese contexto, la figura de Cristina funciona como catalizador de una crisis más amplia. No es simplemente una acusada en una causa judicial. Es, a la vez, la protagonista de un relato histórico que interpela a una parte significativa del electorado y el blanco favorito de otra que asocia su nombre con los males del pasado reciente. Esa ambivalencia estructural no se agota en la polarización política tradicional: se proyecta sobre las instituciones y las reglas de juego de la democracia misma.

El informe señala que más del 75% de la población rechaza que se designen jueces de la Corte por decreto, y un 61,1% estaría de acuerdo con elegirlos por voto popular. Estas cifras muestran una sociedad cansada del funcionamiento opaco del Poder Judicial, y a la vez proclive a soluciones que podrían debilitar su independencia. El descrédito es tan fuerte que abre la puerta a propuestas peligrosamente eficientistas o populistas en nombre de la democratización.

CFK-imágenes-15.jpg

El momento elegido para dictar la condena tampoco pasa desapercibido para la opinión pública: el 51,7% de los encuestados dice tener dudas por la cercanía con el cierre de listas electorales en la provincia de Buenos Aires. Aquí, el informe no se detiene en la cifra sino que avanza sobre su significado político: la instrumentalización de la justicia con fines electorales —real o percibida— es parte del deterioro del sistema republicano.

Una grieta sin resolución

Lo que se vislumbra, entonces, no es solo una crisis coyuntural ni una grieta ideológica. Es una erosión estructural de las condiciones de legitimidad del sistema político argentino. Cristina sigue siendo la gran ausente que nunca se va: no ocupa cargos, no está en campaña, pero organiza el discurso público y estructura los clivajes principales. Como lo afirma el equipo de Zuban-Córdoba: “Cristina es un símbolo que activa pasiones, pero también rechazos; la justicia es un actor desacreditado, aunque todavía decisivo; y el sistema político, atrapado entre ambos polos, se ve obligado a convivir con una grieta que no se resuelve ni en las urnas ni en los estrados”.

El último párrafo del informe deja una advertencia: “Dato no mata relato”. La política argentina está nuevamente obligada a repensarse en un escenario de polarización extrema, donde los consensos mínimos parecen haber quedado en ruinas, y el centro político se ha desdibujado al calor de pasiones irreconciliables.

Y aunque algunos se apuren en dar por terminado el ciclo kirchnerista, los datos sugieren otra cosa: no hay relato posible de la política argentina contemporánea que no pase, todavía, por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con sus luces y sus sombras, sigue siendo el nombre propio de una época que aún no encuentra sustituto ni síntesis.