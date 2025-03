Cristina Kirchner fulminó a Milei tras los incientes frente al Congreso

Además, cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó como "ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista", y sostuvo que Milei "habla de casta mientras se rodea de casta".

En su mensaje, también se refirió a la política económica del Gobierno: "Hiciste vender al Banco Central 474 millones de dólares para seguir con la ficción del precio barato de tu dólar oficial", sostuvo. Y comparó la situación con la convertibilidad: "Debo reconocer que a Cavallo le duró bastante más".

Además, Fernández de Kirchner advirtió sobre el impacto de la inflación y cuestionó la idea de buscar un nuevo acuerdo con el FMI: "Si crees que vas a solucionar este problema con un nuevo préstamo del Fondo... ¡acordate de Macri!", remarcó.

Por último, dejó un enigmático mensaje sobre supuestas irregularidades financieras: "De la crypto estafa de la que participaste hoy no te voy a decir nada porque eso viene para largo y cada vez peor", cerró.