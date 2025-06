Cristina Fernández confirmó que se presentará el miércoles en Comodoro Py.

Cristina Fernández de Kirchner, acto PJ 09-06-25.jpg Foto: NA

"El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. 'La bala no salió' por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos", expresó la ex mandataria.

Finalmente, manifestó: "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

El Tribunal pide a Migraciones evitar una posible salida del país

El Tribunal pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que refuerce los controles para evitar que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta, Cristina Fernández puedan eventualmente salir de Argentina rumbo a algún país sin tratado de extradición, como Cuba.

Además, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, rechazó el pedido de la defensa de la ex mandataria para suspender la ejecución de la condena hasta que se resuelva su pedido de prisión domiciliaria, si no se decide antes del fin del plazo de cinco días hábiles que se dio a los nueve condenados para presentarse “sin excepción” en Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.