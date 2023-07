Cornejo llamó a luchar por la calidad educativa en la provincia.

Cornejo enfatizó que ser progresista no se limita al discurso, sino que se demuestra a través de acciones concretas en el gobierno. Mencionó que uno de los principios rectores del progreso es la igualdad de oportunidades , y destacó que la Franja Morada ha trabajado para lograr ese umbral mínimo de igualdad y permitir que cada individuo progrese por sus esfuerzos individuales.

“Esa igualdad de oportunidades es la que permite esta universidad que es más abierta y que, si no es más igualitaria, no es culpa de la universidad, sino de nuestra sociedad desigual, derivada de problemas, desórdenes macroeconómicos y malos liderazgos políticos, pero no de deficiencias de la universidad”, reflexionó.

En el mismo sentido, Cornejo convocó a los presentes a “seguir luchando, paralelamente por la calidad educativa en el plano provincial, pero también en el ámbito universitario”.

Luego fue crítico con “aquellos que se autodenominan progresistas y que han generado desigualdades de oportunidades con la alta inflación, la mala organización de los sistemas educativos, la mala organización de los servicios estatales en la mayoría de las provincias y la desigualdad de los regímenes electorales en muchas provincias que son tramposos, junto con la falta de calidad institucional en muchísimos lugares del país donde se ha gobernado. En cambio, en Mendoza no es así».

Al finalizar, Alfredo Cornejo rememoró su pasado por la agrupación y subrayó que “los hombres y mujeres que han pasado por la Franja o que están en la Franja, tienen un pasado de esfuerzo, de trabajo, de organización, de formación, pero tiene un futuro de más y mejores resultados no sólo para la agrupación, no sólo para nuestro proyecto político, sino para los mendocinos”.