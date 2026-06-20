20 de junio de 2026
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Sitio Andino
Cocaína

Cayó en un control de Gendarmería: transportaba cocaína en un ómnibus hacia Malargüe

El hallazgo se produjo gracias a un perro de la fuerza policial en el interior de un colectivo que viajaba desde la Ciudad de Mendoza hacia Malargüe.

Cayó en un control de Gendarmería: transportaba cocaína en un ómnibus hacia Malargüe

Cayó en un control de Gendarmería: transportaba cocaína en un ómnibus hacia Malargüe

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer fue detenida tras el hallazgo de cocaína entre su equipaje a bordo de un ómnibus que cubría el recorrido entre la Ciudad de Mendoza y Malargüe. El procedimiento se realizó durante un control de rutina, cuando un perro antinarcóticos de Gendarmería Nacional detectó la presencia de la sustancia, que posteriormente fue secuestrada.

Gendarmería incautó cocaína en Mendoza: hay una detenida

Según informó la fuerza, el procedimiento tuvo lugar durante un operativo vial realizado por efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe” sobre un colectivo que unía el norte y el sur de la provincia.

Durante la inspección de los pasajeros, un perro antinarcóticos marcó el equipaje de una mujer de nacionalidad peruana. Al revisar la valija, los efectivos encontraron una bolsa que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco.

Posteriormente, el material fue sometido a una prueba de narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína. En total, se secuestraron 257 gramos de la droga.

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, los gendarmes procedieron al secuestro de la sustancia y a la detención de la mujer por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

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