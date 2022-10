Cornejo, en el acto de la UCR: "Hay que mirar para adelante como Raúl Alfonsín"

A 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones que marcaron el regreso de la democracia, la UCR realizó un acto en el predio de Costa Salguero, con el que también aprovechó para marcarle la cancha al PRO en la interna de Juntos por el Cambio . Alfredo Cornejo, diputado nacional por Mendoza, fue uno de los principales oradores del encuentro en el que el radicalismo se propuso mostrar unidad luego de las rispideces que hubo con el ex presidente Mauricio Macri, principalmente tras las declaraciones del diputado nacional Facundo Manes.

"No hay espacio para equivocarnos, tenemos que saldar las diferencias, salir de las vanidades personales, no hacer discusiones de personas y mirar hacia el lado de la gente. La garantía es un programa donde no está la voz de las personas, sino la firma de los partidos políticos para comprometerse a un futuro inmediato", sostuvo el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri.