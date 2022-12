¿Cornejo candidato a gobernador? sus propias definiciones

estrategia La decisión clave de Suarez: "No voy a ser candidato a nada"

"Somos parte de un mismo equipo (con Suarez), me siento consustanciado con el Gobierno y de la gente que se rodea; y a él le pasa lo mismo. Hemos trabajado juntos, hemos creado esto juntos. Tenemos un proyecto que no es la carrera política de cada uno, sino de tratar de mejorar a Mendoza con todas las dificultades que tiene", introdujo Cornejo.

inauguración del Centro de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Central, Rodolfo Suarez, ana maria nadal, alfredo cornejo.jpg Cornejo estuvo en el Hospital Central junto al gobernador y a la ministra de Salud, Ana María Nadal. Foto: Yemel Fil

Y directamente, sobre su posible candidatura, señaló: "No lo tenemos resuelto. Rodolfo tiene una opinión que vale mucho, se lo agradezco, pero tenemos que esperar un tiempo. Tenemos que ver cómo se desarrolla buena parte del cronograma electoral, ver qué hacen otros actores", aclaró. "No estamos pensando en nosotros, por supuesto que tenemos nuestros proyectos, intereses, pero no estamos en una carrera personal", aseguró.