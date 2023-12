Con una multitud de vecinos, Emir Félix terminó su gestión

Con emoción, Emir Félix brindó su último discurso como jefe comunal, en el que centró su agradecimiento a los vecinos y a las instituciones del departamento. “ San Rafael es mi pasión y siempre trabajé bajo ese sentimiento . Me debo a ustedes, mis vecinos, que fueron quienes me respaldaron para llegar hasta acá y también quienes me dieron fuerza en los momentos más difíciles de mi vida”, expresó Emir.

“Transformar a San Rafael en lo que es hoy y buscar siempre ese objetivo de que sea el mejor lugar para vivir, no hubiese sido posible sin un equipo que me acompañó desde el primer momento, consolidando un municipio fuerte económica y financieramente. Voy a seguir trabajando, desde donde me toque, para seguir creciendo y no tengo dudas que lo lograremos, porque si bien se vienen tiempos complicados, los sanrafaelinos estamos acostumbrados a luchar y salir siempre adelante”, afirmó.