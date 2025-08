Con una carta abierta, Omar Félix volvió a apuntar contra Alfredo Cornejo

El intendente de San Rafael , Omar Félix , publicó este lunes una carta abierta dirigida al gobernador Alfredo Cornejo donde apuntó contra el mandatario por no invitarlo a una reciente visita que hizo al departamento, lo que consideró una falta de respeto institucional. Además, manifestó su descontento por dichos hacia su gestión.

En un nuevo capítulo de la pelea entre Félix y Cornejo, el sureño criticó a Cornejo por encabezar actividades sin la presencia del jefe comunal , pero el reproche no quedó ahí, ya que también expresó por la obra de gas en Monte Comán.

La carta de Omar Félix a Alfredo Cornejo

"Carta del intendente de San Rafael, Omar Félix, al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo", tituló a su escrito el sureño, donde inició comentando: "No me asombra ni extraña, aunque tampoco me molesta, que efectúe una inauguración en San Rafael sin incluirme, e incluso invitando a intendentes de otros departamentos. Lo conozco en modo campaña, y eso es parte de su accionar. En ese sentido somos distintos, ya que para mí la institucionalidad es importante y está por encima de cualquier maniobra política o proselitista".