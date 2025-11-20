Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

Cómo protegerán a los animales de carga en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada. Gentileza

El Gobierno de Mendoza incorporó un nuevo Programa de Bienestar Animal del Parque Provincial Aconcagua con nuevas exigencias para empresas y arrieros, que deberán cumplir con horarios y protocolos veterinarios para evitar multas graves.

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, aprobó una normativa que actualiza el control, la fiscalización y la protección de los animales de carga , con los objetivos de "mejorar los procedimientos de control de ingreso y egreso" de las mulas y "optimizar la seguridad física de guardaparques, inspectores y veterinarios".

Inversión Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

El Gobierno explicó que se elaboró tomando como base el programa vigente, las experiencias de fiscalización de la temporada anterior, el Protocolo de Ingreso de Mulas establecido para la temporada 2024-2025 y el análisis técnico de veterinarios de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Además, la normativa fue elevada a la Comisión Asesora del Parque Aconcagua.

La Resolución establece un régimen de sanciones actualizado, aplicable también al resto del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de manera supletoria, con multas que ascienden hasta 50.000 UF ($25.000.000). Además, se establecen h orarios y protocolos veterinarios .

Parque Provincial Aconcagua.jpg

Nuevas exigencias en el Parque Provincial Aconcagua

Admisión y control sanitario de animales: se establece una única admisión por temporada, realizada exclusivamente por veterinarios del Programa. Los animales deberán contar con identificación por chip, Libretas Sanitarias digitalizadas y un registro permanente de salud, lesiones, tratamientos, rotación y descansos.

Sistema de registración y trazabilidad: las empresas deberán compartir una base de datos electrónica con toda la información sanitaria y operativa. Se incorporan registros obligatorios de ingresos y salidas, controles veterinarios, lesiones y sanciones.

Creación del “Oficial de Cumplimiento”: cada empresa deberá designar un veterinario responsable de: garantizar el cumplimiento integral del Programa, ser contacto formal ante la Autoridad de Aplicación, firmar documentación sanitaria, planillas de chip y Libretas Sanitarias y asumir responsabilidad solidaria con la empresa en caso de infracciones o delitos.

Condiciones mínimas de corrales y alimentación: se incorporan requisitos sobre espacio, agua disponible, reparo, comederos adecuados y estándares mínimos de heno, granos y agua diaria por animal (20 a 70 litros). Las empresas deberán presentar declaraciones juradas sobre alimentación y someterse a inspecciones periódicas.

Prevención de lesiones y manejo de cargas: se refuerzan controles diarios de herraduras, cruces de ríos, monturas, aparejos, límites de carga y condiciones de seguridad. Las cargas deberán garantizar la salubridad animal y no se permitirán materiales corrosivos o peligrosos.

Horarios, descanso y rotación

Se establecen horarios precisos de ingreso tanto por la Quebrada de Horcones como por la Quebrada de Vacas, junto con los tiempos mínimos de descanso entre viajes y los días requeridos para los recorridos completos.

En la Quebrada de Horcones , la inspección comenzará a las 6 hs o con la primera luz natural, y el ingreso estará permitido hasta las 11 h para expediciones con destino a Plaza de Mulas y hasta las 14, para quienes se dirijan a Confluencia. El descanso mínimo entre ingresos consecutivos del mismo animal será de 24 horas.

, la inspección comenzará a las 6 hs o con la primera luz natural, y el ingreso estará permitido hasta las 11 h para expediciones con destino a Plaza de Mulas y hasta las 14, para quienes se dirijan a Confluencia. El descanso mínimo entre ingresos consecutivos del mismo animal será de 24 horas. En la Quebrada de Vacas , el ingreso de arrieros, mulares, expediciones y personal de empresas estará habilitado entre las 7 y las 14 h. El recorrido Punta de Vacas–Plaza Argentina–Punta de Vacas deberá realizarse en un mínimo de tres días, con un descanso obligatorio de al menos 48 horas entre ingresos consecutivos del mismo animal.

, el ingreso de arrieros, mulares, expediciones y personal de empresas estará habilitado entre las 7 y las 14 h. El recorrido Punta de Vacas–Plaza Argentina–Punta de Vacas deberá realizarse en un mínimo de tres días, con un descanso obligatorio de al menos 48 horas entre ingresos consecutivos del mismo animal. El trayecto Punta de Vacas–Pampa de Leñas o Casa de Piedra–Punta de Vacas podrá realizarse en un día, con un descanso mínimo de 24 horas antes de un nuevo ingreso.

Se prohíbe el pastoreo de flora nativa, el pernocte de animales y arrieros en zonas no autorizadas —incluyendo Plaza Argentina Inferior y cualquier área por encima de los 3.300 metros— y se detallan los procedimientos obligatorios de actuación ante la detección de animales lesionados, priorizando la intervención veterinaria y el registro inmediato ante la Autoridad de Aplicación.

Sanciones

El régimen se clasifica en faltas leves, graves y muy graves, con multas y sanciones para empresas y arrieros.

Los incumplimientos van desde la falta de colaboración con inspectores y la presentación de animales no habilitados, hasta el maltrato animal, el uso de elementos prohibidos (espuelas, castigos contundentes), la manipulación negligente de cargas y la muerte de animales por acción u omisión.

Al finalizar cada temporada se elaborará un informe técnico con estadísticas de ingresos, rechazos, actas e indicadores de desempeño, que será presentado ante la Autoridad de Aplicación y ante la Comisión Asesora del Parque Provincial Aconcagua (CAPPA), a fin de mejorar el sistema año a año.