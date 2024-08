Cómo es el plan del Gobierno para ceder sin costo las acciones de IMPSA

Este martes el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , fue a la Legislatura a explicar cómo será el proceso de transferencia de las acciones de IMPSA que planea el Gobierno Provincial . Hasta el momento hay una empresa norteamericana interesada. El dato que llama la atención es que esa firma no pagaría un solo peso a la Provincia de Mendoza por quedarse con su paquete accionario . Así lo explicó el funcionario.

Días atrás, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el pedido para que lo autorice a "transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza", adquiridas en 2020 en el salvataje a la empresa "ícono de Mendoza". Y hoy Fayad fue a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados a dar algunos detalles sobre el desprendimiento que pretenden.

Es decir, no tendría que pagar para quedarse con esas acciones. En términos coloquiales, la Provincia le estaría "regalando" su participación en IMPSA ; pero el tema es más complejo.

Sucede que IMPSA tiene deudas por u$s 500 millones, que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores. Por eso, la Provincia tiene interés en desprenderse de su participación en la misma.

" El Gobierno Provincial no se dedica ni se quiere dedicar a manejar esta empresa", admitió el funcionario frente a los legisladores. Acto seguido, explicó que la transferencia (en principio) se haría sin cargo, ya que " el interés es que la empresa funcione" por lo que representa, ya sea por la envergadura que tiene, por las fuentes laborales y por los ingresos que le significa al fisco que esté operativa.

"Todavía no conocemos la propuesta, puede ser que ofrezca algo por las acciones, pero no es el objetivo", dijo Fayad, a la vez que aclaró que "el juego está abierto" para otros interesados.

"Desconocemos cuál va a ser el contenido de la oferta, puede ocurrir que haga un precio por las acciones o puede ocurrir que haga un compromiso de capitalización, hasta el momento no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que la prioridad nuestra es la capitalización de la empresa y que este va a ser un proceso en el cual va a haber la transparencia suficiente como para que cualquiera pueda participar en las mismas condiciones y nosotros podamos tener la mayor cantidad de ofertas posible para elegir la mejor", sostuvo Fayad.

¿Un regalo?

"Se habla de transferencia justamente porque la prioridad es capitalizar a la empresa y no recibir en nuestro carácter de accionista, un precio por la venta de las acciones, más aún considerando que la provincia se hizo de esas acciones con un aporte de Nación, con lo cual la provincia no ha realizado uso de fondos provinciales para la compra de estas acciones, y más aún considerando que la verdadera prioridad nuestra es, que cada peso que tenga para invertir algún interesado en la compañía, lo haga para capitalizar a la empresa y no para pagarle al accionista", justificó Fayad.

La participación de Mendoza en IMPSA

Repasando, en 2020 IMPSA solicitó formalmente la participación del Gobierno Provincial y Nacional en el Plan Integral de Recomposición de su Estructura de Capital, mediante su publicación en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores. Tras la aprobación legislativa, el entonces gobernador Rodolfo Suarez adquirió 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A.

Esto fue con el objetivo de mantener la compañía en piloto para "no perder ni el expertise ni el capital humano ni la importancia que tiene la empresa para la provincia", explicó Fayad.

"Ese objetivo hasta el momento se viene logrando, la empresa sigue, aunque al mínimo, pero sigue funcionando, sigue teniendo cierta reputación en el mercado en el que trabaja", argumentó el ministro.