Comenzó el debate de Ganancias: las dudas que planteó un mendocino y la respuesta oficial

“No me satisface el 0.28 del costo en términos de recaudación de la medida. Me da bastante más elevado, no sé qué propensión al consumo está tomando esa medida. Massa cuando anunció la medida solicitó no comprar dólares, evidentemente la propensión al consumo no es tan elevada”, reflexionó el legislador mendocino.

Según especificó en Twitter, el cálculo propio le dio 0,7% del PIB, del cual el 60 por ciento pertenece a recursos que corresponden a las provincias (cabe aclarar que se trata de un tributo coparticipable).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLisandroNieri%2Fstatus%2F1702407160745865267&partner=&hide_thread=false A mi me da 0,7% del PIB la menor recaudación, muy superior a lo informado hoy por funcionarios. Y casi el 60% son recursos provinciales. pic.twitter.com/eZJuMWjCFo — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) September 14, 2023

Asimismo, planteó que el alcance en términos monetarios debería contemplarse en el proyecto de Presupuesto 2024 que el Ejecutivo presentará el viernes en el Congreso. “Es imposible no verlo dentro de un marco de las cuentas nacionales”, subrayó.

En ese sentido, solicitó la presencia del secretario de Políticas Económicas, Gabriel Rubinstein. “Me parece oportuno que pudiera venir para explicar cómo se va a financiar el costo de recaudación. Si hay previsto algo por el lado del gasto o si va a ser financiado con emisión, es muy probable que tengamos una inflación corriendo a un ritmo superior del 306% anualizada que hay en este momento”, analizó.

También, como lo sugirieron sus compañeros de bloque, remarcó que tendrá un impacto inflacionario, “perjudicando a los sectores más humildes en beneficio de altos salarios”.

Carlos Heller (FdT), presidente de la comisión, le respondió a Nieri respecto a si la eliminación de Ganancias será estimada en el Presupuesto. “En su tratamiento podremos discutir con amplitud cuál es el impacto fiscal y cuáles son las alternativas que tiene el Estado para recuperar y no implique mayor déficit fiscal”, disparó.