Cobos criticó los mensajes de odio, pidió respeto a la institucionalidad y deseó la unión de Milei y Villarruel

"Cuando lo vi con la mano extendida a Jorge Macri, un adversario político, se me vino a la memoria lo de Perón y Balbín , los discursos Alfonsín y que un adversario político no es un enemigo. También ignoró a la Vicepresidenta . Lo que menos vos podés hacer en un día patrio, donde te están mirando todos, cuando las escuelas hacen un esfuerzo por las normas de convivencia, es esta actitud de falta de respeto", expresó Cobos en comunicación con Radio Rivadavia.

Además, agregó: "No quiero ser duro al calificarlo así al Presidente , pero me parece que tiene que pensar que es el admirador público número uno de toda la sociedad, que lo ven los chicos, lo ven los grandes y esta actitud, no lo favorece, no lo ayuda".

El legislador dijo que se sintió identificado con el discurso que brindó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva en el Te Deum del 25 de Mayo, quien, entre otras palabras, dijo: "Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente".

"Veo a todos muy condescendientes en ciertas cosas que están ocurriendo. Lo mismo pasa con el tema de la escarapela, que si bien es simbólico, es un gesto. Es el 25 de Mayo y es importante", indicó.

El mendocino comentó que los argentinos no deben vivir tan divididos. "El Presidente después necesita de todos para sacar las leyes. Al Pacto de Mayo fui y no pasó nada después, cuando era la oportunidad de que el país levantara la mirada más allá del horizonte, definiéramos políticas a largo plazo, que no nos apuren por las cuestiones pendientes del hoy mismo, que miremos hacia adelante; incluimos educación porque lo pedimos desde el radicalismo, que no estaba en los radares del Presidente en ese entonces", expresó.

Cobos destacó la función de la institucionalidad y dijo que "estas cosas que parecen de poca importancia, en el exterior y en el Fondo Monetario están muy atentos de estas formas de proceder".

"Son mínimas condiciones en las que tenemos que avanzar para que seamos un país previsible, porque si vemos un país enojado todo el día, manejándonos por las redes con mensajes de odio y todas estas cosas, la verdad que no ayuda a terminar de enlazar un país serio, previsible y donde todos nos sintamos identificados, lo hayan votado o no al Presidente", comentó.

A su vez, indicó que cree que mantener formas institucionales, es considerado una debilidad para Milei y sus asesores.

El vínculo de Milei y Villarruel

En base a su experiencia, Cobos dijo que no ve un dilema entre Milei y Villarruel de tal magnitud que amerite el distanciamiento que mantienen. También dijo que le provoca "lástima" la interrupción de su relación.

"No he visto un conflicto, así como fue el del campo que ya estaba en juego la paz social y paralizó todo, era otra cosa. Acá veo una cuestión de celos de su entorno hacia la figura de Villarruel, que tiene cierta aceptación, muy buena imagen y que lamentablemente no la están aprovechando en su función, que ha trabajado siempre por tratar de sacarle las leyes", opinó.

El mendocino dijo que la figura del vicepresidente tiene que tener su propia opinión y su agenda. "Dicen que si dos personas piensan exactamente igual, una no piensa", expresó en referencia a la falta de tolerancia de Milei sobre las críticas.

Además, indicó: "Si dice algo que no está en los radares extremos del vademecum libertario, ya le quitan el saludo. Yo, la verdad, lo invito al Presidente y a la Vicepresidenta a que se junten, que limen asperezas. El país los votó y los quiere ver juntos".

El rol de la prensa

El legislador hizo referencia a los recientes ataques del Ejecutivo nacional hacia los periodistas. "La prensa cumple su rol. Las redes sociales están para otras cosas, pero el periodismo es el que da la información, a veces forma opinión. Tienen la posibilidad de discernir, para eso necesitamos un pueblo educado, pero la institucionalidad no la podemos dejar de lado", indicó.