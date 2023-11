Cercano a la gente: así fue el cierre de campaña de Sergio Massa

"Te vine a felicitar porque hay que tener ganas, después de los problemas que tuvimos y de los errores que cometimos, de que a los 104 años quieras ir a votar", le concedió Massa a la mujer, quien por su parte le dijo al candidato que "no hay que tener rencores entre hermanos" porque "todos tenemos derecho a pensar distinto".

El caso de la jubilada se hizo conocido semanas atrás, cuando la Justicia Electoral ordenó reincorporarla al listado de personas habilitadas para sufragar debido a que, por su edad, había sido excluida del padrón electoral y no pudo participar ni de las PASO del 13 de agosto ni de las elecciones generales del 22 de octubre.

Junto a la industria

Posteriormente, al mediodía, Massa expuso en el Hotel Alvear del barrio de Recoleta ante los principales empresarios del país, y defendió la inversión en la obra pública y el equilibrio en las cuentas, a la vez que aseguró que si llega a la Casa Rosada no habrá ningún "prejuicio" para las compañías argentinas que apunten a abrir nuevos mercados.

"Antes me decían que era pro embajada (de Estados Unidos). Ahora dicen que soy pro China. Yo soy pro Argentina. Cada empresa que tenga la posibilidad de abrir un mercado, no va a tener de mi parte ningún prejuicio", subrayó Massa, en un comentario que generó aplausos del auditorio. "Antes me decían que era pro embajada (de Estados Unidos). Ahora dicen que soy pro China. Yo soy pro Argentina. Cada empresa que tenga la posibilidad de abrir un mercado, no va a tener de mi parte ningún prejuicio", subrayó Massa, en un comentario que generó aplausos del auditorio.

También expuso que " en los países más desarrollados, el 92% promedio de inversión en infraestructura la llevan adelante los Estados, no el sector privado", porque ese aspecto, dijo, "tiene que ver con la mirada de desarrollo que debe tener un país".

Otro de los momentos más reconocidos fue cuando Massa se diferenció de la postura de Milei sobre el comercio exterior con países como Brasil y China.

El candidato peronista planteó que "Argentina debe tener una mirada multilateralista" para las exportaciones y afirmó, en otro cuestionamiento a la posición libertaria, que "la apertura indiscriminada de la economía sólo existe en la teoría" y "esa historia termina con fábricas cerradas y gente en la calle".

Junto a la educación

Por la tarde, el ministro y candidato visitó a alumnos de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" de la ciudad de Buenos Aires, donde fue ovacionado y vivado por los jóvenes.

En su mensaje, que no fue transmitido por los canales habituales como un acto tradicional, Massa afirmó que "el mayor sueño y la mayor utopía es defender la igualdad de oportunidades", además de destacar que "el amor y la esperanza siempre le ganan al odio, a la bronca y a la violencia", lo que arrancó aplausos entre la comunidad estudiantil.

Esta actividad tuvo la misma tónica que el encuentro que el candidato oficialista había mantenido, antes de las elecciones de octubre, con alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El candidato de UxP cerró así una campaña que en las últimas semanas lo llevó a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Mendoza y Río Negro, además de Buenos Aires, donde sumó adhesiones de extrapartidarios y pronunciamientos favorables a su propuesta de concretar un gobierno de "unidad nacional".

