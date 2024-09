Causa Alberto Fernández: hoy declara el ex médico presidencial

Este jueves a las 10 comenzará la declaración como testigo del ex titular de la Unidad Médica presidencial Federico Saavedra en la causa por violencia de género de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández .

image.png Federico Saavedra presentará su testimonio como testigo en el caso que Fabiola Yáñez acusa por violencia de género al expresidente Alberto Fernández.

Federico Saavedra, el médico de confianza de Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez apuntó contra Federico Saavedra, el jefe de la Unidad Médica Presidencial y doctor de confianza de Alberto Fernández, a quien acusó de haber ocultado una de las agresiones del ex mandatario cuando aún no había nacido el hijo de ambos, Francisco.

Pero, ¿quién es Federico Saavedra? Alberto Fernández se atiende con él desde hace más de una década, trabajó en el Otamendi desde 2001, donde fue jefe de Clínica Médica, es el médico de confianza del ex presidente, es oriundo de La Plata y está casado con la también médica Irene Ennis.

Saavedra se recibió en 1994 en la Universidad Nacional de La Plata, desde principios de 2001 se desempeñaba en el Sanatorio Otamendi, en 2021 llegó formalmente a la Casa Rosada para dirigir la Unidad Médica Presidencial (UMP) y su nombre tomó protagonismo un tiempo antes de ser designado al frente de la misma.

En junio de 2019, el médico atendió a Alberto Fernández por una inflamación en la pleura que lo obligó a interrumpir su campaña presidencial para realizarse unos chequeos, mientras que en noviembre de 2014, Saavedra integró el equipo que recibió a la por entonces mandataria Cristina Kirchner, quien había quedado internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro febril infeccioso.

Además, el nombre de Saavedra también sobresalió a mediados de 2020 cuando le recomendó a Fernández que tome precauciones ante el avance del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, a través de un escrito, le aconsejó no salir de la Quinta de Olivos o restringir al máximo posible el contacto interpersonal.