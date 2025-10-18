18 de octubre de 2025
Marcha pacífica

Caravana del Hospital Garrahan llegó a Olivos en reclamo por leyes incumplidas

Profesionales y técnicos del Hospital Garrahan reclamaron la aplicación efectiva de normas sobre emergencia pediátrica y discapacidad-

Trabajadores del Hospital Garrahan.

La movilización, convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), comenzó a las 14:30 frente al Congreso y avanzó por las avenidas Callao, Santa Fe y Cabildo, para luego continuar por Maipú y Malaver hasta llegar a Olivos cerca de las 17.

Protesta de trabajadores del Hospital Garrahan sin ningún incidente

En las inmediaciones de la residencia presidencial se desplegó un cordón policial, aunque con presencia reducida de efectivos. La protesta se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, expresó la titular de la APyT, Norma Lezana, sobre la movilización.

