CABA empezará a usar las pistolas Taser ¿qué pasa en Mendoza?

Todo indicaba que la Legislatura aprobaría este proyecto en 2022, pero la posición del gobernador que planteó que era "una discusión sin sentido" porque en el mercado no están disponibles, hizo que el debate volviera a estancarse, eso sucedió en medio de las amenazas de un sector del PRO de salirse de Cambia Mendoza, lo que finalmente sucedió este año, cuando Omar De Marchi decidió competir por la gobernación por fuera del frente.

"Vamos a insistir tras el receso. El proyecto estuvo a punto de aprobarse pero el gobernador indicó a sus legisladores que no avanzara por eso volvió a la Comisión de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales) así que vamos a tener que trabajar desde ahí", sostuvo el diputado Gustavo Cairo.

"Es increíble que no se apruebe esta reforma porque ni siquiera hay que comprarlas. Consideramos que no hay ninguna justificación para que no autorice su uso, sobre todo teniendo algunas", agregó. "Al igual que compran móviles y equipamientos, deberían hacer una inversión para adquirir Taser, es un elemento más para la disuasión del delito y prevención que tiene la Policía, por eso vamos a insistir en esto fuertemente", destacó Cairo.

El objetivo del proyecto es sumar este equipamiento a ciertos cuerpos especiales de la Policía, previa capacitación sobre su uso. Cabe recordar que las Taser producen un adormecimiento de los músculos que paraliza al sujeto por un shock eléctrico de unos 5 segundos, por lo que es defendido por algunos sectores por dos motivos: uno para darle mayores herramientas a los efectivos para inmovilizar a delincuentes y posibles atacantes, y otro para evitar disparos de armas de fuego y los llamados casos de "gatillo fácil". Sin embargo, son muchos los que rechazan el uso de las mismas. Además, estas armas permiten analizar los archivos de audio y video que se genera cada vez que se disparan.

La decisión de CABA de usar las Taser

Desde el Gobierno Poretño confirmaron que estas pistolas comenzarán a ser portadas por los agentes de las fuerzas de seguridad a partir del próximo 17 de julio.

En la Ciudad vamos a comprar 500 armas no letales para reforzar el equipamiento de las fuerzas de seguridad y el cuidado de los vecinos. Mientras algunos intentan boicotearnos y dar discusiones absurdas, como dice @FelipeMiguelBA, nosotros gestionamos e invertimos.

Cabe recordar que su implementación estuvo trabada desde el año 2011, cuando se propuso por primera vez la iniciativa durante la gestión del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. Pero ante el rechazo por parte de la oposición de ese momento y organismos de derechos humanos, la Justicia frenó su implementación.

En 2019 la gestión de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el llamado a licitación pública para la adquisición de 60 dispositivos. Un año después, en diciembre de 2020, se aprobó la adquisición y ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la ANMAC (Administración Nacional de Materiales Controlados), la cual aceptó el pedido de las unidades en mayo de 2021. No obstante, la solicitud quedó estancada y recién el año pasado la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Justicia un “Amparo por Mora” con el objetivo de destrabar la importación de pistolas. Finalmente, en marzo de 2023, el Gobierno Nacional autorizó la compra y, tras las inspecciones correspondientes, las pistolas Taser fueron aprobadas.