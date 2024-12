Bullrich habló sobre la polémica de los diplomáticos rusos: "No se violó la Convención de Viena"

Un particular episodio causó gran revuelo en el país durante Navidad. En la localidad de Recoleta, dos diplomáticos rusos se atrincheraron en su auto para evitar ser sometidos a un test de alcoholemia. Esto causó tensión entre la Embajada de Rusia en Argentina y el Gobierno Nacional, desde donde la ministra, Patricia Bullrich , aseguró que no se “violó la Convención de Viena” por parte de las fuerzas de seguridad.

" La salida fue llevar los autos en una cápsula que no tuviera ningún tipo de peligro y llevarlos a la Embajada rápidamente para cumplir con el hecho de que esos autos no fuesen secuestrados", señaló Bullrich tras explicar que la Policía Federal fue enviada por la Nación a Avenida Libertador “porque estaba todo trabado”

"De acuerdo a la Convención de Viena, los autos no fueron secuestrados. También hubo un respeto porque en ningún momento se entró a los autos, con lo cual, si bien fue un procedimiento demasiado largo, no se violó la Convención de Viena", afirmó.

Tensión con la Embajada rusa en Argentina por el escándalo con los diplomáticos

En la entrevista, la titular de la cartera de Seguridad también reveló que el Gobierno recibió una “nota bastante fuerte de la Embajada rusa”. La misiva fue respondida por el canciller Gerardo Werthein y, tras ello, “después pudimos hablar con más tranquilidad", detalló Bullrich.

Según publica TN, un funcionario que se identificó como el primer secretario de la embajada, que se identificó como Alexander, manifestó que el control fue “una grave violación de derecho internacional”.

“Consideramos lo ocurrido como una grave violación del derecho internacional, sobre todo sobre sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas”, se lee en la carta. Además, se detalla que la Convención de Viena, en lo relativo a relaciones diplomáticas, determina que “ningún vehículo diplomático puede ser objeto de ningún registro o embargo”.

Bullrich, por su parte, añadió este jueves que "hay antecedentes en todos los países del mundo" que determinan que los enviados deben "cumplir las leyes básicas de un país". "Quizás podrían haber estado un poquito más abiertos los funcionarios de la Embajada, pero el auto, de acuerdo a la Convención de Viena, es un lugar no revisable", sumó.

Por otro lado, la politóloga también habló sobre accionar de los agentes de tránsito, quienes "pararon un auto e hicieron lo que tenían que hacer sin conocer, quizás, estos aspectos que para nosotros en estos días son de enorme sensibilidad". Con esto último la ministra hizo referencia a la situación del Gendarme detenido en Venezuela, Nahuel Gallo.

nahuel gallo.png

"Estamos sensibles con lo que está pasando con el gendarme Gallo y nuestra embajada en Venezuela y no queríamos que apareciéramos nosotros como no respetando la Convención de Viena", manifestó.

"Una vez que se para un auto, se hace el procedimiento. No sé si habrán visto que era una chapa diplomática, eso uno no lo puede evaluar, pero no se puede culpar al agente de tránsito por hacer un control de alcoholemia porque era la obligación. Una vez que paran el auto, ya el procedimiento está en marcha y no pueden no realizarlo", completó. Fuente: C5N, TN, Infobae.

