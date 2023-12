Bonos a municipales, de $150.000 a nada: la situación de cada departamento

Luján de Cuyo: "Entendiendo el contexto macroeconómico que atraviesa nuestro país, la Municipalidad realiza un esfuerzo extraordinario para generar un esquema de pago en bonos por el total de $155.000", explicaron desde el municipio sobre la decisión del intendente Esteban Allasino.

"Cabe destacar que los bonos extraordinarios de $17.500, que fueron pagados con el sueldo de octubre y noviembre, se sostienen en esta propuesta", señalaron. Por lo tanto, la composición del monto total propuesto por parte de la Municipalidad es la siguiente:

Bono de Navidad de $20.000, ya pagado el 15/12/23.

Bono extraordinario de $50.000 el 27/12/23 (el pago se adelantó al 22 de diciembre).

Bono extraordinario de $17.500 el 29/12/23.

Bono extraordinario de $50.000 el 15/01/24.

Bono extraordinario de $17.500 el 31/01/24.

Las Heras: el intendente Francisco Lo Presti otorgará dos bonos extraordinarios, no remunerativos y no bonificables por única vez a todos los empleados del departamento. Uno de de Navidad de $25.000, complementario al bono de gratificación mensual (acordado en paritarias en septiembre de 023) de $15.000, quese pagó el 21 de diciembre. Además, decidió el pago de un bono de Reyes de $40.000 a pagarse el 5 de enero. La suma extra llega a $60.000.

Guaymallén: el intendente Marcos Calvente decidió el pago de una suma extra de $70.000, en dos cuotas: una de $35.000 a pagarse los primeros días de enero y los otros $35.000 a pagarse en la segunda quincena de enero para todos los trabajadores de planta.

Maipú: el intendente Matías Stevanato es uno de los más generosos. Otorgará una suma de $100.000 en dos cuotas. La primera, de $50.000 se abonó el 21 de diciembre, la segunda -por igual monto- se pagará en enero a "todo el personal, independientemente de la modalidad".

Lavalle: el intendente Edgardo González otorgará un bono de $50.000 a los empleados municipales.

El Sur, con complicaciones

San Rafael: en enero se abonará un doble bono a todos sus trabajadores, confirmó el intendente Omar Félix. Se trata de un pago extraordinario de $40.000 para el día 5 de enero en concepto de “bono de Reyes” y el mensual que vienen percibiendo los empleados el día 15 de cada mes. Este último pasará a ser de $20.000. Es decir que en el primer mes del 2024, además del salario, los trabajadores recibirán $60.000 extras.

Malargüe: por el momento el intendente Celso Jaque no tiene previsto el pago de bono, según informaron desde la Municipalidad. Cabe aclarar que en Malargüe se produjo una de las transiciones más complicadas.

General Alvear: por ahora no están dadas "las condiciones de liquidez" para afrontar el pago de una suma extraordinaria, aseguraron desde el equipo del intendente Alejandro Molero.

El Este, con sumas extras

Rivadavia: Ricardo Mansur determinó el aumento del 15% para los empleados y un bono navideño único con un monto de $50.000. Si bien el rivadaviense en sus últimas declaraciones sostuvo que la medida se tomó "por el gran atraso en el que han quedado los sueldos en correspondencia con la situación actual". El cronograma de pago será: aguinaldo y bono de Navidad el martes 19 de diciembre y sueldo el 27 de diciembre.

Santa Rosa: se entregó un bono de $10.000 en noviembre para todos los empleados municipales de planta permanente, planta temporaria y contratatos. Además, la intendenta Flor Destefanis acordó un aumento del 6% que se pagará con el sueldo de diciembre, que se suma al 10% otorgago en noviembre.

La Paz: el intendente Fernando Ubieta confirmó que la semana próxima habrá un encuentro con el gremio para analizar el pago de una suma extra.

Junín: el intendente Mario Abed otorgó un bono que va desde los $40.000 a $100.000, de acuerdo a la remuneración neta de bolsillo de cada empleado. Se pagó el 50% antes de Navidad y el otro 50% será otorgado para Reyes. Desde la municipalidad explicaron que están excluidos los funcionarios y personal fuera de nivel y concejales.

San Martín: el intendente Raúl Rufeil y el sindicato acordaron un bono extra "por única vez no remunerativo y no bonificable" a pagarse el 4 de enero de 2024 por los siguines montos: los agentes municipales comprendidos entre la clase 3 y la clase 6 inclusive recibirán $70.000, los agentes municipales comprendidos entre la clase 8 y la clase 10 inclusive $60.000 y los agentes municipales comprendidos entre la clase 12 y la clase 13 inclusive $50.000. Además, para el personal del Concejo Deliberante, con excepción de los concejales, asesor letrado, asesor contable, secretaria subsecretaria, también recibirá por única vez un monto no remunerativo y no bonificable, a pagarse el 4 de enero, $50.000.

Valle de Uco, a la espera:

Tupungato: el intendente Gustavo Aguilera "está analizando" otorgar una suma extra, pero la semana próxima se definirá el monto.

San Carlos: el intendente Alejandro Morillas confirmó el pago de un bono para Reyes, cuyo monto será informado en los próximos días.

Tunuyán: el intendente Emir Andraos anticipó que va a trabajar junto con el gremio para definir una suma extra. Mientras que el 19 cobraron aguinaldo con aumento del 15% dado para diciembre, que será contemplado en el aguinaldo.