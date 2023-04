Bombazo: Orozco será el candidato a vicegobernador de De Marchi

En las últimas horas había dejado un duro mensaje en sus redes sociales contra los popes radicales a raíz de la falta de respaldo a quien eligió para sucederlo en el cargo, Martín Bustos , quien finalmente será precandidato a intendente por La Unión Mendocina y no por Cambia Mendoza.

“Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro no me junto. Yo sigo gestionando para beneficio de nuestros vecinos y vecinas”, había escrito Orozco, un teledirigido para Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar, fundamentalmente.