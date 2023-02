Boleta Única: así serán las capacitaciones en Mendoza

Por otra parte, para agilizar el proceso, se espera que haya dos biombos por aula o autoridad de mesa, de manera tal que voten dos personas de manera simultánea.

Asimismo, advirtió que el escrutinio sería entre una hora y una hora y media más lento que lo habitual. "El cambio de sistema lleva una adaptación. En el desarrollo del acto electoral no debería haber mayores demoras, pero ahora se tiene que ir cantando voto a voto durante el escrutinio", sostuvo.

Elecciones legislativas 2021, voto, mujer sufragando, sufragio femenino, votar - 496890 Con el sistema de Boleta Única habrá un histórico cambio al votar. Foto: Cristian Lozano

Boleta Única: cómo votarán personas con identidad no binaria

En 2021 se sancionó el decreto 476/2021, que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura "X" en el DNI y el pasaporte para reconocer identidades de género no binarias. La medida, que no llegó a volcarse a los comicios de ese año, tendrá su primera aplicación en estas elecciones.

"Hace varios años que no hay mesas discriminadas por sexo. La persona que tenga una identificación no binaria, en la medida que figura en el padrón, puede votar. Quien no figura, no puede votar", aclaró Albarracín.

De esta manera y como ya sucedió en otras jurisdicciones, se deberá esperar a la publicación de los padrones provisorios (en marzo estarían los de los comicios municipales) para conocer si quienes modificaron su identificación figuran de esa manera.