Balotaje 2023: dónde voto en General Alvear

Elecciones 2023: qué documentos son válidos para votar

Los documentos válidos para votar en las elecciones 2023 son:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Elecciones 2023: ¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Los ciudadanos que se encuentren habilitados para votar en las elecciones 2023 figuran en el padrón electoral que publicó la Justicia Nacional Electoral, y que es el documento fundamental para el balotaje del 19 de noviembre.

Los ciudadanos que, por algún motivo, no aparezcan en el padrón definitivo de las elecciones 2023 no podrán emitir su voto, ya que es la condición indispensable para ingresar al cuarto oscuro.

Quienes no se encuentren en el padrón 2023 deben presentarse en la Secretaría Electoral de su distrito para justificar que no figuraban en el Registro Nacional de Electores y así quedar exentos de cualquier sanción. De esta manera, quedará justificada la ausencia y no serán objeto de sanción económica o administrativa.