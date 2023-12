Badaloni sobre el DNU de Milei: "Hay cosas que tienen que cambiar"

En diálogo con Radio Andina (90.1) , Badaloni aclaró que resta analizar una por una las medidas planteadas, pero en líneas generales, es " un modelo de qué si y qué no . Hay cosas que todavía no se terminan de entender".

Badaloni coincidió con algunas de las medidas anunciadas anoche por Milei: " Actualmente hay regulaciones que en el fondo no se regula nada . Hay cosas que están legisladas que en el fondo no funcionan".

No puedo decir si es mucho mejor, pero si me parece que nos debemos ese cambio que tienen que venir de la mano de la modernidad.

Además, se refirió a la apertura de importaciones que anunció el presidente y advirtió que "el problema es que no hay un solo dólar y necesitan dinamizar la importación porque sino no pueden salir a importar", y sostuvo que "el problema de la discusión es que no pueden abrir la economía sin una baja impositiva".

"El problema acá son las velocidades: ellos quieren ir hacia una apertura, pero el problema es cómo la hace. ¿Cómo hacemos? ¿Quién empieza?", cuestionó Badaloni.

Y advirtió: "Va a ser difícil que podamos competir porque vamos con una mochila cargada que es el Estado", por eso insistió en la necesidad de gradualidad en la aplicación de estas medidas.