Axel Kicillof anunció el desdoblamiento de las elecciones y buscará la suspensión de las PASO

Las críticas

El primer mandatario provincial manifestó su rechazo hacia los cambios electorales que impuso Javier Milei de cara a las elecciones legislativas. "Había una tradición de no cambiar, no modificar las reglas electorales durante un año en el que se va a votar. Milei rompió eso e introdujo dos cambios. Por un lado, quitó las PASO que había en todo el país y en segundo lugar, impuso un sistema nuevo que no existía, que no conocemos, que es la llamada Boleta Única en Papel", indicó.

Según el gobernador bonaerense, las medidas de Milei fueron implementadas en un año electoral "que no corresponde". "Lo hizo de manera irresponsable e inconsulta", manifestó.

Además, indicó que desde la Provincia de Buenos Aires realizaron estudios, consultas y simulaciones de elecciones mediante Boleta Única y llegaron a la conclusión de que "es inviable".

"Votar el mismo día combinando dos modalidades distintas sería un caos, surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían así las posibilidades de que un ciudadano que va a votar no lo pueda hacer de manera efectiva, según su preferencia", argumentó para anunciar el desdoblamiento.

Con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras firmé un decreto para que la elección provincial se realice el 7 de septiembre.



Sin consenso

El Gobernador dijo que prefería no hablar de internas partidarias. Sin embargo, no faltaron alusiones a su disputa con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei, convocando a un frente lo más amplio posible que represente a todos aquellos que están sufriendo estas políticas y no las comparten, y que presente una propuesta electoral que despierte el entusiasmo de los bonaerenses y las ganas de defender lo que venimos haciendo", expresó.

Para concluir, Kicillof indicó: "Defender a la provincia es contribuir al proyecto nacional".