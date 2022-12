Avanza la ley para sancionar el ciberacoso y otros delitos digitales en Mendoza

El proyecto había sido analizado por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, recibiendo aportes de jueces, fiscales y de organizaciones no gubernamentales . Así, se alcanzó un texto unificado que contempla el ciberacoso sexual, la suplantación de identidad, la publicación de imágenes de contenido íntimo, el hostigamiento , agravantes y penas.

Reche indicó al respecto que “no sólo han intervenido personas fuera de la provincia sino también jueces y fiscales de la provincia que atienden normalmente estos casos y no pueden encuadrarlos por, incluso, artilugios que hacen que caigan en una zona gris”.

“Hoy ha cambiado tanto la situación con el avance de la tecnología y la justicia no siempre tiene las herramientas para avanzar. Lo ideal sería modificar el Código Penal, pero esto no pasa y por ende tenemos que avanzar con las herramientas de las que se disponen en la provincia”, acotó.

Las figuras que se incorporan al Código Contravencional de Mendoza

La media sanción contempla sanciones que van desde multas, trabajo comunitario o arresto, según el caso. Las nuevas figuras incorporadas son:

Difusión no autorizada de imágenes de contenidos de carácter sexual: para casos en que una persona difunda, publique, distribuya, facilite o ceda a terceros imágenes, grabaciones, filmaciones de carácter sexual de una o más personas mediante la utilización de cualquier comunicación electrónica, medio de transmisión de datos y/o página web sin mediar consentimiento expreso, libre e informado de las personas mayores de edad que se puedan identificar en las mismas.

: “quien intimide, acose u hostigue en forma reiterada a otra persona mediante el uso de cualquier medio digital”. Ciberacoso sexual : “quien intimide, acose u hostigue a otra persona mediante el uso de imágenes, filmaciones, comunicaciones y/o contenidos de naturaleza o connotación sexual y utilizando para ello cualquier medio digital, en forma única o reiterada, en tanto las mismas no desean o rechazan estas conductas y afecten su dignidad, libertad e integridad, provocando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios virtuales”.

“quien utilizare la imagen y/o datos filiatorios de una persona, creare una identidad digital falsa utilizando la imagen y/o datos filiatorios de otra persona o suprimiere los mismos de plataformas de acceso público o privado”. Publicación y difusión de imágenes de contenido íntimo: “quien divulgare, publicare, difundiere o cediere a un tercero imágenes y/o contenidos de carácter íntimo por cualquier medio de comunicación electrónica, telecomunicaciones, tecnología de transmisión de datos o por cualquier otro medio virtual, sin contar con el consentimiento expreso, libre e informado de las personas víctimas”.

Sanciones

Para el caso de la difusión no autorizada de imágenes de contenidos de carácter sexual, se prevén multas de 2.000 a 4.500 U.F. (de $108.000 a $243.000 -valores de 2023-), o arresto desde 10 a 30 días; mientras que para el acoso digital, multas de 500 a 2.000 U.F. (de $27.000 a $108.000), de 5 a 15 días de trabajo comunitario o de 3 a 10 días de arresto.

Por otra parte, para el ciberacoso sexual contempla multas de 500 hasta 1000 U.F. (de $27.000 a $54.000), o de 10 a 30 días de arresto; para la suplantación de identidad, multa de 2.000 a 3.000 U.F (de $108.000 a $162.000), o de 15 a 45 días de arresto; y finalmente para el caso de la difusión de imágenes de contenido íntimo, de 500 a 2.000 U.F. (de $27.000 a $108.000), o de 5 a 15 días de trabajo comunitario.

Agravantes

El texto legislativo plantea además agravantes a las conductas descriptas, en cuyos casos se duplicarán en su mínimo y máximo las sanciones.

Estos casos están vinculados a si la víctima fuera niño, niña o adolescente, siempre que el hecho no constituya delito, mayor de 60 años o persona con discapacidad; cuando la contravención fuera cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia, o cuando la contravención sea cometida por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

También cuando fuese cometida con el concurso de dos o más personas; cuando mediante el uso indebido de los datos personales, adquiriera productos o mercancías, contratara servicios o hiciera que terceras personas se pusieren en contacto con la persona víctima por cualquier motivo; cuando la información divulgada hubiese sido obtenida mediando engaño; en caso de que fuese cometida mediante la utilización de identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la identidad de otra persona humana o jurídica, y cuando la utilización de imágenes y datos filiatorios sea realizada con la finalidad de conformar un banco digital de datos de acceso público o privado.

De igual forma, dispone que las penas de multas o arrestos establecidas en los casos de difusión no autorizada de imágenes de contenidos de carácter sexual, ciberacoso sexual y suplantación de identidad, no podrán convertirse en penas de trabajo comunitario, mientras que las sanciones de trabajo comunitario que se impongan por acoso digital y la publicación y difusión de imágenes de contenido íntimo, no podrán cumplirse en organizaciones en cuyo objeto se encuentren relacionadas con mujeres, niñas, niños y adolescentes.