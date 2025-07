Audiencia clave para revisar la prisión domiciliaria de Cristina Fernández

Este lunes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentará una audiencia en la Justicia para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria en la que se encuentra. La ex mandataria está cumpliendo una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad .

"Se ha efectuado una errónea interpretación de la ley sustantiva, en particular, en lo que refiere al artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal y los supuestos en los que procede o no la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico", consideró el defensor de la ex presidenta.