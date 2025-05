Así se vive este 1 de mayo en la Legislatura: todo lo que pasa en el inicio de sesiones ordinarias.

Claro, al tratarse de uno de los eventos más importantes del año en materia política, concentra gran atención. Se espera la presencia de todo el gabinete, intendentes y legisladores nacionales, además de referentes del Poder Judicial, y otros invitados.

En tanto, también hay militancia y los gremios llegaron temprano para apostarse en la Plaza Independencia y hacer sentir sus reclamos.

En esta nota te vamos contando el minuto a minuto de lo que pasa en la Legislatura y alrededores.

1 de mayo, Legislatura, Apertura de Sesiones.jpeg La militancia radical ya está en la Legislatura. Foto. Cristian Lozano

El intendente de San Carlos, Alejandro Morrillas arribó a la Legislatura y sostuvo que "venimos con muchas esperanzas. Esto que está pasando en el país, se está normalizando la macroeconomía y esperando un crecimiento de nuestro pueblo".

Respecto al tema de las Paso, Morrillas indicó que "le gustaría tener un poquito más claro que va a suceder en las elecciones. Está todo por verse. Estamos esperando cuáles van a ser los anuncios del Gobernador para tomar decisiones"

Imagen de WhatsApp 2025-05-01 a las 09.03.04_5c8d719d.jpg Los intendentes peronistas de Lavalle, Santa Rosa y Malargüe: Edgardo González, Flor Destéfanis y Celso Jaque.

Por su parte, el intendente de Malargüe, Celso Jaque indicó que en estos discursos lo que uno espera, además de la rendición de cuentas de lo que se hizo el año pasado, cuál es la proyección para lo que tenemos para este año.

Me encantaría que parte de las obras que se anuncien sean aquellas que tienen que ver con mi departamento, como la terminación de la Ruta 40 hacia el sur, el gas natural, la conexión hacia el sistema nacional, es decir que de alguna manera podamos sentir que alguna de estas obras puedan ser financiadas con los 1.023 millones de dólares que correspondían para el departamento y que hasta ahora no hemos tenido ninguna obra.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se refirió a que "uno siempre tiene la esperanza que los anuncios sean siempre en beneficio de los mendocinos".

"En particular, como intendenta, nos sumamos a estas obras. El año pasado se anunció una obra eléctrica para el departamento que tiene que ver con el potencial productivo y todavía no hemos tenido novedades. Esperamos que dentro de los anuncios, vuelvan a reprogramar esa fecha, que podamos tener alguna certeza", indicó.

Rodolfo Suarez, exgobernador de Mendoza y Senador nacional, también se acercó a la Legislatura para acompañar a Alfredo Cornejo.

Este año el balance va mucho más allá de este periodo que lleva Alfredo, sino también del mío y del anterior de él, porque son políticas que hemos venido llevando en forma continua. Este año el balance va mucho más allá de este periodo que lleva Alfredo, sino también del mío y del anterior de él, porque son políticas que hemos venido llevando en forma continua.

Imagen de WhatsApp 2025-05-01 a las 09.03.18_c8690080.jpg

1 de mayo, Diego Gareca, Legislaturajpeg El subsecretario de Cultura, Diego Gareca se hizo presente en la Legislatura para acompañar al Gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Cristian Lozano

1 de mayo, Tadeo García Zalar, Legislatura.jpeg El Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presente en la Legislatura. Foto: Cristian Lozano

1 de mayo, Jimena Latorre .jpeg La Ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre

Esteban Alassino.jpeg El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alassino.

1 de mayo, Diego Costarelli, Legislatura.jpeg El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli